Violento scontro tra una moto ed un’auto, un giovane in Rianimazione

Gela. Violento impatto tra una Kawasaki ed una Opel Corsa nella prima serata di oggi in via Juvara, una perpendicolare di via Settefarine. Un giovane centauro di ventisei anni è stato investito da una macchina. Il ragazzo è finito sull’asfalto in gravi condizioni. Secondo alcuni passanti sembra che la macchina stesse operando in retromarcia ma la dinamica è ancora in corso di ricostruzione.