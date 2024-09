Violenza a San Giacomo, rissa e feriti: caos in strada, intervenuti i poliziotti

Gela. Sono stati lunghi minuti di caos e violenza, questa mattina, a San Giacomo. Una colluttazione ha coinvolto più persone, in prevalenza cittadini di nazionalità romene che vivono nel quartiere. In strada, ci sono state aggressioni che hanno avuto conseguenze, con alcuni feriti anche se non in modo grave. E’ stato necessario l’intervento di diversi agenti di polizia che hanno cercato di riportare la calma.