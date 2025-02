Violenza sessuale su una minore, la giovane è stata sentita nel corso dell’incidente probatorio

Gela. Spiegò agli investigatori di aver subito palpeggiamenti e approcci sessuali, anche dietro l’offerta di denaro, da un cinquantenne, che per questi fatti è stato sottoposto a misura, con gli arresti domiciliari e il braccialetto elettronico. Non aveva neanche quattordici anni quando avrebbe subito violenza sessuale. La minore, assistita dall’avvocato Salvatore Incardona, in settimana, è stata sentita davanti al gip, in fase di incidente probatorio. Per la difesa dell’indagato, sostenuta dal legale Giuseppe Fiorenza, ci sarebbero diverse incongruenze nella versione resa. Secondo il cinquantenne, che si era difeso nel corso dell’interrogatorio, la giovane, figlia della sua compagna, avrebbe riferito fatti non veri solo per ragioni di astio personale. L’incidente probatorio è servito all’acquisizione di ulteriori elementi.