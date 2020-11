Violenza sulle donne, i numeri e le storie

Gela. “Mi intimarono di stare zitta, dietro minaccia armata mi costrinsero a partecipare come ad un set cinematografico”. Con queste parole Tiziana racconta la violenza sessuale subita nell’ottobre del 1997. Da allora sono trascorsi 23 anni ma è una realtà che ancora oggi ritorna con numeri davvero allarmanti di vittime di età compresa tra i 31 e i 44 anni. 1055 ammonimenti per stalking, 956 per violenza domestica e 352 provvedimenti di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare in meno di un anno.