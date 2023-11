Violenza sulle donne, Morselli: “C’è più consapevolezza ma nessun ambito sociale è esente”

Gela. “Le tante manifestazioni pubbliche, compresa quella odierna degli studenti della città, lasciano ben sperare. Continua ad esserci molta consapevolezza rispetto ad un fenomeno socialmente dilagante come quello della violenza di genere”. L’assessore alle pari opportunità Romina Morselli ricorda la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. “Anche le ultime terribili storie di cronaca e la tragica fine di Giulia Cecchettin – dice – ci inducono a riflessioni che non si possono limitare alle solite frasi fatte. Abbiamo capito che si tratta di vicende non solo rilegate a contesti sociali difficili. Invece, la violenza può scatenarsi anche in ambiti che spesso abbiamo definito della società del benessere, in nuclei familiari assolutamente agiati. Per questo, approcciare il tema della violenza di genere non è assolutamente facile. Rimane una forte tendenza al patriarcato e al controllo asfissiante. La scuola e le realtà sociali sono fondamentali per un lavoro di prevenzione e alfabetizzazione contro il sopruso”.