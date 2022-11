Violenza sulle donne, una panchina rossa al Policlinico di Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, venerdì 25 novembre, al Policlinico “Paolo Giaccone” sarà installata una panchina rossa, simbolo del posto occupato da una donna che non c’è più, portata via dalla violenza, e simbolo un impegno quotidiano finalizzato ad aiutare le donne a uscire da situazioni di abuso e costrizione e al contempo a costruire un percorso di sensibilizzazione.Un’iniziativa, questa, fortemente voluta dalla direzione dell’azienda ospedaliera universitaria, che dal 2005 è partner della rete contro la violenza alle donne, e il cui reparto di ostetricia e ginecologia, diretto dal professore Roberto Venezia, è centro di riferimento per i casi di violenza sessuale. La panchina sarà inaugurata nell’ambito del convegno “La violenza sessuale: integrazione di competenze per un intervento efficace” che si terrà presso l’aula “Maneschi” del dipartimento di ginecologia del “Paolo Giaccone” con inizio alle ore 8.Nel corso dell’iniziativa, di cui sono responsabili scientifici la professoressa Antonina Argo e il professore Venezia, saranno presentati tutti i dati sui casi di violenza giunti al “Paolo Giaccone” e le proposte operative per contenere il fenomeno. Quest’anno gli accessi al pronto soccorso ginecologico da parte di donne vittime di violenze sono stati 24, un dato che rappresenta solo il 10 per cento dei casi di violenza. Delle 24 pazienti tre erano minorenni.

