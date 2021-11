Violenze e abusi nei centri per disabili psichici, chiuse indagini: sei accusati

Caltanissetta. Nelle strutture per disabili psichici, gestite dalla cooperativa “Azzurra” a Serradifalco, si sarebbero consumate violenze ai danni degli ospiti, sottoposti anche alla somministrazione di farmaci, non conformi. L’indagine si è concentrata sui due centri che la coop aveva avviato, fino ad arrivare ai provvedimenti di custodia cautelare, disposti nei confronti dei vertici e di alcuni operatori. I pm della procura di Caltanissetta hanno chiuso le indagini, che coinvolgono soprattutto il gruppo imprenditoriale gelese, che controllava i centri. Sono coinvolti Rocco Giovanni Scordio, Giuseppe Scimè, Vincenzo Biundo, Rosa Anna Milazzo, Santa Martino e Giuseppe Milazzo. I carabinieri e i pm misero sotto controllo le strutture della cooperativa, piazzando telecamere nascoste. Le immagini si sarebbero rivelate fondamentali. Non sono state ricostruite solo le violenze, visto che secondo gli investigatori gli ospiti venivano sottoposti a trattamenti sanitari “inadeguati”, da parte di personale “senza il titolo abilitativo necessario”. Sarebbe mancato ogni tipo di controllo da parte dei titolari. Oltre alle violenze, gli ospiti avrebbero patito minacce e insulti. Neanche l’alimentazione sarebbe stata completa e per gli investigatori c’erano pesanti carenze anche da questo punto di vista. A Biundo, che lavorava nelle strutture, vengono contestate accuse di abusi sessuali su una delle pazienti. Con la chiusura delle indagini, i pm della procura nissena potrebbero formalizzare la richiesta di rinvio a giudizio.