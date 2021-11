Violenze in centri per anziani e disabili, dopo l’inchiesta fissata udienza preliminare

Gela. E’ stata fissata per il prossimo aprile l’udienza preliminare scaturita da una vasta indagine, che i pm della procura hanno concentrato su diverse strutture per anziani e disabili psichici, presenti nel territorio e ricollegabili al gruppo, allora gestito dall’imprenditore Pietro Biondi. Un altro filone investigativo, ha condotto all’emissione di provvedimenti, nell’ambito dell’indagine “Balla coi lupi”, partita invece dalla gestione dell’ex centro per migranti di Manfria. In quest’ultimo caso, è in corso l’udienza preliminare. Nelle case di riposo, invece, ci sarebbero stati episodi di violenza sugli ospiti e somministrazioni di farmaci, affidate a personale non abilitato. I pm della procura hanno approfondito anche la vicenda della morte di un ospite della struttura “Le Viole”, a Butera.