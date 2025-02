Violenze in una casa di riposo per anziani in Sardegna, chiesta la condanna anche per il titolare gelese

Gela. Tre condanne per fatti che risalgono al 2016. Le ha chieste la procura di Sassari nei confronti di due operatrici e del titolare gelese della casa di riposo per anziani Pandora, a Porto Torres. Il pm, al termine della requisitoria, come riporta La Nuova Sardegna, ha indicato condanne a quattro anni per Mara Elettra Falchi, 54 anni di Porto Torres, operatrice della struttura. Tre anni e quattro mesi per Maria Grazia Carta, 43 anni di Porto Torres anche lei operatrice, e due anni e otto mesi per Crocifisso Catania, 44 anni di Gela, titolare delle casa alloggio.