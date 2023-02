Violenze nei centri per disabili psichici, in appello chiesta conferma condanna ad operatore gelese

Gela. Per la procura generale non ci sono elementi che possano far variare il quadro accusatorio. Oggi, davanti ai giudici della Corte d’appello di Caltanissetta, è stata chiesta la conferma della condanna già imposta in primo grado all’operatore gelese Vincenzo Biundo, che lavorava in due centri per disabili psichici a Serradifalco. Undici anni e due mesi di detenzione, a tanto ammonta l’entità della pena irrogatagli dal gup del tribunale nisseno, in abbreviato, e impugnata dalla difesa, sostenuta dall’avvocato Carmelo Tuccio. L’imputato è accusato di maltrattamenti a danno degli ospiti e di violenza sessuale nei confronti di una paziente. Contestazioni, gravi, che la difesa, già in primo grado, ha cercato di ridimensionare. Il quadro di quanto accadeva nei due centri avviati dalla cooperativa “Azzurra” (i cui responsabili ne rispondono in dibattimento) venne definito sulla base delle immagini registrate dai sistemi collocati dai carabinieri. I video hanno consentito agli inquirenti di accelerare e di far scattare tutte le misure a carico dei coinvolti.