Violò la misura per acquistare dei farmaci, in appello assolto un cinquantenne

Come spiegato dal legale, l’uomo si allontanò solo per acquistare dei farmaci, che servivano urgentemente al padre, colpito da una patologia. Non c’era alcuna intenzione di violare la misura imposta per un altro procedimento. Aspetti che nei precedenti giudizi non erano stati presi in considerazione. Ora, per la Corte d’appello è invece emersa la “tenuità” del fatto, fino alla pronuncia dell’assoluzione.