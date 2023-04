Vittima e bullo: Euroform sensibilizza gli studenti sul cyberbullismo

Gela. Euroform ha organizzato un incontro basato sulla prevenzione di bullismo e cyberbullismo per sensibilizzare i ragazzi, sugli aspetti psicologici e legali che possono intrecciarsi sia per quanto riguarda la vittima che per il bullo; il tutto finalizzato a prevenire la nascita di questa incessante vicenda che ormai è un fenomeno sociale molto diffuso.

“Noi vogliamo formare i nostri studenti a 360° per questo motivo siamo sempre pronti ad accettare questo genere di iniziative proposte dalle associazioni del territorio- ha dichiarato il referente della scuola sita in via Butera Gaetano Sardella -Siamo qui oggi per formare ed informare i nostri ragazzi su una tematica molto delicata diffusa soprattutto tra i giovani che usano e abusano dei social.”

Il format utilizzato è quello già riprodotto in altri Istituti che prevede l’ausilio di slide e video interamente realizzati dal Rotary club Gela finalizzato alla fascia anagrafica della platea. Il club service, da sempre particolarmente sensibile a tematiche di questo tipo, ha sponsorizzato l’iniziativa per dare ai giovani della città i mezzi contrastare questa piaga molto diffusa già nelle scuole elementari

L’iniziativa è stata ideata grazie al prezioso lavoro che l’assistente sociale Linda Modica svolge all’interno dell’istituto Euroform che ha detto “La nostra scuola offre da diversi anni la possibilità a studenti e famiglie di poter accedere allo sportello d’ascolto della scuola. L’iniziativa di oggi vuole prevenire il bullismo e fornire ai nostri studenti i mezzi per poter contrastare questa forma di violenza, sia che essa avvenga di persona che attraverso un mezzo quali telefono e computer.”

Tra i relatori dell’evento anche la psicologa Sara D’Amaro e il sovrintendente della polizia di stato Salvatore Bernardo che ha affrontato il delicato tema di bullismo e cyberbullismo come reato punibile anche tra i minorenni.