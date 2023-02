Vittoria di misura per il Gela FC contro la Leonfortese, decide Tomaino

Gela. Il Gela FC vince contro la Leonfortese e porta a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. A decidere la sfida un gol di Piero Tomaino, che segna dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo.

La cronaca

34’ dopo varie svirgolate su calcio d’angolo, Di Perna raccoglie e calcia con un potente sinistro che non centra lo specchio della porta.

38’ ci prova la Leonfortese con un calcio di punizione tirato da Piyuka che va alto sopra la traversa.

44’ bella azione della Leonfortese che pesca Girgenti libero che mette un pallone in mezzo senza però trovare nessuno.

45’ cross dalla sinistra di Di Dio che non trova la testa di Abate per pochi centimetri.

La ripresa.

47’ altro cross teso di Di Dio su cui arriva Piazza che sfiora il pallone salvato sulla linea dal portiere.

48’ a tu per tu col portiere Caputa spara alto.

49’ Barzaghi serve Abate che, con un tiro di esterno, per centimetri non centra lo specchio della porta.

69’ dopo un contropiede in 3 contro 2 della Leonfortese, Lentini ci prova da posizione defilata ma il tiro viene bloccato da Di Martino.

73’ 1-0 Gela. I gialloneri trovano il vantaggio con un tiro cross sul primo palo di Tomaino.