VITTORIA PER 3-2 DELLA ROMA NELL’AMICHEVOLE DI LUSSO CON IL LILLE

LILLE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Al suo settimo impegno pre-campionato, la Roma prosegue il suo ‘percorso netto’ con una vittoria per 3-2 dallo Stade Pierre Mauroy, nella prestigiosa amichevole con i vice-campioni di Francia del Lille. Dopo i test contro Tor Sapienza, Trastevere, Rieti, Gubbio, Ternana e Perugia, i giallorossi di Fonseca mettono ko anche la squadra di Galtier nel giorno della sua presentazione. I transalpini ci mettono poco a prendere il pallino del gioco, sospinti da un ispirato Weah, figlio dell’ex attaccante del Milan. Ed è lui a firmare il vantaggio per i suoi al 19′: uno-due con Bamba, su cui Pau Lopez interviene per poi arrendersi al tap-in del neo beniamino di casa. In avvio di ripresa, la Roma ribalta la situazione. Al 6′ tocca ad Under, ispirato da Dzeko, siglare l’1-1, mentre è Zaniolo, al 17′, infilare l’1-2 dopo aver colto rocambolescamente la traversa. Inizia la sarabanda dei cambi in casa Roma (dentro anche Pellegrini e Spinazzola) e il Lille ne approfitta per pareggiare al 28′ con Araujo, servito però in posizione di probabile off-side. Il match sembra indirizzato sul pari ma nel recupero ecco il ‘colpaccio’ giallorosso: Dzeko difende palla e serve Cristante, che incrocia di sinistro e fa scorrere i titoli di coda.

(ITALPRESS)