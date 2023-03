Vittoria per l’ASD Tennis Tavolo contro la Sportenjoy Palermo, risultato di 5-3

Gela. L’ASD Tennis Tavolo Gela, nella sesta giornata di ritorno, ha battuto per 5-3 la Sportenjoy di Palermo, disputando un grande incontro. I gelesi hanno dominato per tutta la partita, dimostrando una netta superiorità tecnica e vincendo un incontro importante. I giocatori ad aver preso parte all’incontro sono Adewole Adebayo Adetimbo, Riccardo Mungiovì, Saverio Recca e Gianrosario Valenti.

La squadra si trova ora al terzo posto in classifica, in attesa della prossima gara contro il Vittoria, in programma per il 16 aprile.