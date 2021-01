Vittorini, dopo lo sciopero virtuale esultano gli studenti: “Si alle lezioni asincrone”

Anche sulla carenza di aule la preside chiarisce come stanno le cose. “Al “Vittorini” non mancano le aule, infatti gli sono state assegnate – conclude – in via definitiva delle bellissime aule all’interno dell’Istituto Comprensivo “E. Mattei” dove si recheranno e si sistemeranno le nostre 5^ classi. Il confronto lo abbiamo già avuto ed il dialogo tra studenti e dirigenza non è mai venuto meno”.