“Vittorio Emanuele”, Trainito: “Non ci sarà chiusura urologia”

Gela. I reparti che chiudono all’ospedale “Vittorio Emanuele” sono uno dei punti più critici nella gestione del sistema sanitario cittadino. La commissione consiliare sanità più volte si è occupata di valutare iniziative per il rilancio del nosocomio. Il presidente Rosario Trainito, negli ultimi giorni, ha avuto contatti con i vertici di Asp e ieri è stato ufficializzato un provvedimento che attribuisce al dottor Sebastiano Condorelli, ad interim, la direzione dell’unità operativa complessa di urologia del “Sant’Elia” di Caltanissetta, che permetterà di organizzare l’attività anche nella struttura locale. “I problemi non mancano – dice Trainito – però, ci sono segnali che vanno in controtendenza. L’urologia non chiuderà, a differenza di quello che si è ritenuto fino ad ora. E’ stata trovata una soluzione. Il management ha lavorato in questa direzione”. Secondo Trainito, l’attribuzione dell’incarico darà modo a Condorelli di “organizzare l’attività e coprire con lo staff le esigenze che ci sono nel nostro nosocomio”.