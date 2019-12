Vivere la dignità nell’oasi di via Europa

Per Dostoevskij, la vera bellezza, ma lo aveva già detto anche Plotino, sta soprattutto in un gesto caritatevole, in un confortante sorriso, in una affabile carezza. Perché il dolore è meno dolore se è trattato con un sorriso, una carezza, uno sguardo di solidale comunione. Mentre la RSA di via Francia si è già conquistata i galloni dell’eccellenza, quest’altra struttura di Via Europa, gestita dalla società “La Fenice” e capitanata dall’Ing. Renato Mauro, presenta tutti i presupposti perché possa diventare il fiore all’occhiello della città per i servizi che potrà assicurare, un punto di riferimento persino per le realtà viciniori. Ma è tutto lo staff che è di prim’ordine, a cominciare da Sandra Bennici, della quale si dice un gran bene per ciò che riguarda le sue capacità gestionali; ma parlo anche di Salvatore Scerra, che ho visto particolarmente impegnato nel suo ruolo di coordinatore tecnico, e di tutti gli operatori e i componenti del consiglio di amministrazione. I nostri concittadini, soprattutto gli svantaggiati, devono sapere di poter trovare un’oasi, ampi spazi e aree verdi, nella quale combattere la pesantezza del tempo, l’alienante quanto frustrante abisso della solitudine, trovare amorevoli mani, sorrisi che aprono alla speranza, carezze che danno levità alla vita. Nicolás Gómez Dávila diceva che, per meschina e povera che sia, ogni vita possiede istanti degni di eternità. Io, invece, mi spingo oltre e dico che ogni persona, qualunque condizione essa viva, merita istanti di eternità, i soli capaci di colmare i vuoti e la durezza del giorno e della notte. Ora vorrei giungere ad una monumentale riflessione di Carl Gustav Jung. Tanti sono quelli che misurano il valore di una persona col metro del potere, della ricchezza, del successo. Beh, il vero valore della vita si scopre, invece, nei luoghi del dolore, della sofferenza, della difficoltà, della privazione. E’ lì che gli uomini diventano tutti uguali. La solidarietà, la condivisione degli spazi, il respirare la stessa aria fanno capire che nessuno può essere considerato l’ultimo degli uomini. E chi ancora non lo avesse adeguatamente appreso, farebbe bene a ricordare l’ammonimento di Jung: “Atto d’amore è accogliere in noi la nostra parte più ferita e fragile, accorgersi che dobbiamo amare l’ultimo degli uomini perché arriva terribile il momento in cui ci accorgiamo che l’ultimo degli uomini siamo noi”. Sconvolgente metafora della vita che Alain de Botton e John Armstrong riportano nel loro capolavoro “L’arte come terapia”, commentando un quadro di Jacques-Louis David nel quale è evidenziata la figura del vecchio e una volta potente generale Belisario, caduto in disgrazia, chiedere l’elemosina sotto lo sguardo sconvolto di un suo ex soldato. E allora basta ricordarci che, come ha detto Sua Eccellenza il vescovo, in ogni essere umano c’è una particella di Dio.