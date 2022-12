Viviana, l’anima di Gela a bordo delle navi delle Ong che salvano vite in mare

Gela. C’era anche un po’ di Gela a bordo della Ocean Viking, la nave dell’ong europea SoS Mediterranèe che è stata rimbalzata dal porto di Catania qualche settimana fa, mentre aveva a bordo 234 migranti, tra cui 57 bambini. Viviana Di Bartolo, che lavora sulle navi da soccorso dal 2017, ha vissuto in prima persona quei 21 giorni al largo delle coste siciliane, un tempo infinito per le persone a bordo, già duramente provate dal naufragio e dalle violenze subite nelle prigioni libiche. Viviana, 42 anni, un brevetto da assistente bagnanti e un master sui diritti umani in tasca, competenze paramediche e una grande dose di coraggio, arriva a bordo delle navi della Ong europea dopo una lunga esperienza nei centri per migranti. Il mare è sempre stato la sua vocazione ed il suo battesimo del salvataggio, nel gennaio del 2017, le ha lasciato un ricordo indelebile. La vita sulla nave trascorre tra esercitazioni e lunghi turni di guardia, spesso si sta in attesa per giorni fino a che non viene segnalata la presenza di barconi in difficoltà. Da lì scatta il salvataggio, spesso lungo e rischioso e poi l’accoglienza dei migranti a bordo.