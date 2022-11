“Vogliamo una città diversa”, Sammito: “Consiglio è con Pellegrino, rafforzare controlli”

Gela. “Non è questa la città che vogliamo. Tutta l’assise civica si stringe intorno al consigliere Gabriele Pellegrino, padre e imprenditore, oltre che esponente delle istituzioni”. Il presidente del civico consesso Salvatore Sammito dà pieno sostegno all’esponente di centrodestra, che ieri ha subito l’incendio dell’auto (il secondo dopo quello dello scorso maggio). “Stiamo facendo tanti sforzi per liberare la città e darle un’immagine diversa, quella post-industriale che vuole ripartire dalla bellezza, dalla cultura e dall’archeologia. Questa deve essere la città della nave greca e non quella degli incendi e delle intimidazioni – dice – ormai, vengono colpiti tutti, dalla coppia di coniugi fino ai commercianti e agli esponenti istituzionali e della politica locale. Serve un rafforzamento dei controlli”. Per Sammito, è urgente istituire un tavolo permanente sulla sicurezza. “Va attivato in prefettura – aggiunge – la videosorveglianza è da collocare nelle aree sensibili della città, ma più in generale a copertura dell’intero territorio. Le istituzioni hanno il dovere di intervenire. Il fenomeno sta diventando sempre più preoccupante”.