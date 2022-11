“Voglio incontrare il manager Asp”, Greco: “Non si favorisca la sanità privata”

“Mi auguro che le cose stiano diversamente da come le ho lette negli ultimi giorni – dice – e per questo intendo convocare al più presto un incontro con i vertici dell’Asp, i parlamentari, i sindacati e tutte le istituzioni preposte, al fine di verificare lo stato di salute del nostro nosocomio, che va valorizzato e tutelato, di certo non depauperato e chiuso. Non intendo starmene con le mani in mano e sono parecchie le domande che mi piacerebbe porre al manager dell’Azienda sanitaria, l’ingegnere Alessandro Caltagirone, in primis sullo svolgimento dei concorsi che avrebbero dovuto dare una consistente boccata di ossigeno al nostro ospedale e dei quali, invece, abbiamo perso le tracce. Che fine hanno fatto? Si sta procedendo con l’iter? Mi rifiuto di credere che ci sia in atto una manovra per favorire la sanità privata, ma in effetti è da tempo che molte cose sembrano non funzionare come vorrei e come tutti gli utenti vorrebbero”. L’avvocato non esclude che il costante depotenziamento possa essere una strategia pianificata, ma che pesa e non poco sulle sorti della sua amministrazione, ora tirate in ballo con la sfiducia avanzata dall’opposizione.