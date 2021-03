“Voglio ritornare a Gela”, il lungo viaggio di un’anziana che ha sfidato la malattia

Gela. Sordomuta e con gravi problemi di mobilità. Un’anziana ha però voluto riabbracciare la sua città di origine, Gela, nonostante le tante difficoltà che la vita le ha messo di fronte. Alla fine, ce l’ha fatta, dopo un lungo viaggio, partito da Giaveno, in provincia di Torino, dove viveva da diversi anni. Il suo appello è stato accolto dalla Croce Rossa del posto. Su un’ambulanza, appositamente attrezzata, insieme a due volontari, è riuscita ad arrivare al porto di Genova, per un tragitto via mare che l’ha portata a Palermo. Sempre a bordo dell’ambulanza della Croce rossa piemontese è arrivata in città, dove ancora vivono alcuni parenti.