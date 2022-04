Voleva rubare alla “Verga”, messo in fuga dal custode: ventenne a giudizio

Gela. In pieno lockdown per la pandemia, due anni fa, cercò di entrare all’interno della struttura dell’istituto “Verga”. Un ventunenne, Davide Antonio Rocco Ferracane, per gli investigatori avrebbe voluto rubare nella scuola. Fu però messo in fuga dal custode, che era presente. Per cercare di penetrare nell’istituto, il giovane, che ha diversi precedenti penali per furto, avrebbe forzato una finestra dei bagni. Non portò via nulla proprio perché la presenza del custode lo fece desistere.