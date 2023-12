Volley, doppia vittoria interna per Ecoplast e Nuova Città di Gela

Gela. Doppio successo per le squadre di pallavolo gelesi. Sia Ecoplast che Nuova Città di Gela vincono per 3-0 rispettivamente contro Pozzallo e Antares, dominando nei campionati di Serie C e Serie D. La prima vince i tre set con i punteggi di 25-17, 25-15 e 25-23, con qualche difficoltà riscontrata nell’ultimo set, in cui i giallorossi si sono visti costretti ad inseguire il pareggio su una situazione di svantaggio. Entusiasmo che sale partita dopo partita e primato che si avvicina.

Partita mai in discussione invece per le ragazze di coach Massimo Bonaccorso, con una vittoria che permette di mantenere la prima posizione in campionato. Il tecnico gelese ha dato spazio a tutta la squadra permettendo anche a qualcuna di rifiatare.