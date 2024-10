Volley Gela al debutto in serie D, Tandurella: “Siamo giovani e vogliamo fare bene”

“Siamo pronti per questo debutto – afferma coach Giacomo Tandurella – abbiamo lavorato tanto per arrivare pronti a questo appuntamento e finalmente domani inizia la stagione. Il primo impegno sarà tutt’altro che semplice, conosciamo il potenziale del Paternò e soprattutto l’esperienza nell’affrontare questo campionato. Dal canto nostro, per quasi tutte le ragazze sarà una prima volta e siamo consapevoli che c’è molta differenza tra la Prima Divisione e la serie D. Dobbiamo essere concentrati – continua – su ogni pallone e dare il massimo per portare a casa i 3 punti. Non ci poniamo un obiettivo ben specifico, perché non ci piace imporci dei limiti. Considerando che il nostro è un roster formato da atlete Under 16-Under 18 è ovvio che la salvezza sarebbe già un buon risultato, ma mai dire mai. La nostra priorità è la crescita e valorizzazione delle atlete locali, che sapranno darci molte soddisfazioni”.