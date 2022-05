Volley Gela alle finali Under 13: steso 3-0 il Santa Sofia

Gela. Il Volley Gela blinda definitivamente il posto per la finale territoriale del Comitato Akranis, tra le città della provincia di Caltanissetta e Agrigento. Affronterà in semifinale il Ribera Teams Volley e nell’eventuale finale la vincente tra Piazza Armerina e Dinamica. Contro Santa Sofia non ci sono stati parecchi problemi, le biancazzurre hanno avuto la meglio sulle avversarie per 3-0, con i punteggi di 25-10, 25-18 e 25-18.