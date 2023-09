Volley Gela, Corinne D’Antoni torna alla corte di coach Tandurella

Gela. Lavoro sotto traccia per il Volley Gela in attesa dell’inizio del campionato di Prima Divisione, previsto per novembre. La Prima Squadra e i gruppi under 16 e under 18 hanno già iniziato la preparazione atletica da circa tre settimane, seguiti in palestra dal professore Massimo Catalano e in campo dal coach Giacomo Tandurella. L’attenzione della società è sempre focalizzata sulle giovani atlete, anche se non mancherà qualche ritorno di esperienza. Un esempio è Corinne D’Antoni, pronta a fare il proprio ritorno in casa Volley Gela. La gelese ha già giocato con la squadra di coach Tandurella fino a 3 anni fa in Serie C, ricoprendo vari ruoli in campo. L’obiettivo prefissato dalla società per le giovani atlete in vista della stagione che sta per cominciare è quello di farle crescere nel miglior modo possibile, in modo da fare bene nei campionati giovanili. Anche in Prima Divisione il club gelese vuole ben figuare, con l’obiettivo di fare del proprio meglio, senza precludersi alcun obiettivo.