Volley Gela Ecoplast, a Giarratana l’imperativo è vincere per continuare a crederci

Gela. Scontro diretto in chiave salvezza per il Volley Gela Ecoplast, in missione a Giarratana per abbandonare l’ultimo posto. Vietato ammainare bandiera per Beatrice Fargetta e compagne, ad una lunghezza dalle iblee, penultime in classifica. Un successo potrebbe rivelarsi un crocevia fondamentale ai fini della permanenza in Serie D.