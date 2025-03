Volley Gela Ecoplast deve trovare l’impresa, arriva la vicecapolista Ragusa

“Così come contro il Paternò settimana scorsa, domani ci attende una sfida tosta contro la seconda della classe, che merita di trovarsi nelle posizioni di vertice della classifica – afferma Andrea Scudera, dirigente del sodalizio biancazzurro – il calendario non ci è amico in queste prime due giornate, ma non partiamo assolutamente già sconfitti in partenza. Vogliamo vedere una prova di carattere e senza sbavature, a prescindere poi da come andrà la partita. Ci avviciniamo alle sfide decisive contro le dirette concorrenti per la salvezza ed in queste sarà importante non sbagliare, mettendo a frutto l’importante mole di lavoro svolta nel corso delle settimane. Dobbiamo lottare fino alla fine”.