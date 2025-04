Volley Gela Ecoplast, la salvezza in D passa da Carlentini

Gela. Gettare il cuore oltre l’ostacolo: deve necessariamente essere questo il mantra del Volley Gela Ecoplast in vista della gara di domani in casa del Carlentini, appena fuori dalla zona calda della graduatoria a +9 dalle biancazzurre. Vincere in casa degli aretusei avrebbe un peso specifico gigantesco in chiave salvezza e permetterebbe alle atlete locali di assottigliare un margine attualmente ampio e di continuare a credere in quello che sarebbe un vero e proprio miracolo sportivo.