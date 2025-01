Volley Gela Ecoplast, Tandurella: “Non dobbiamo scoraggiarci”

“La situazione non è semplice, lo sappiamo. Partiamo dall’ultimo posto in classifica, con una squadra che sta affrontando numerose difficoltà, tra cui assenze importanti che ci obbligano a coinvolgere atlete giovanissime dell’U14 – afferma coach Tandurella – affronteremo una Kentron Enna determinata, pronta a sfruttare le nostre difficoltà, ma questo non deve scoraggiarci. Il mio obiettivo sarà trasmettere alle ragazze la giusta mentalità: combattere su ogni pallone, senza arrenderci. Non sarà facile, ma è nei momenti difficili che si costruisce il carattere di una squadra”.