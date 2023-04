Volley, Gela-Vigata per la serie D, La Rosa: “Vogliamo la promozione”

Gela. La Polisportiva Nuova Città di Gela si prepara per la doppia sfida valida per la finale playoff di pallavolo femminile Prima divisione che la vedrà sfidare l’ASD Vigata, con in palio un posto per il prossimo campionato di Serie D. La gara d’andata si giocherà domenica 16 aprile a Porto Empedocle, mentre la partita di ritorno verrà giocata tra le mura amiche giallonere del Palaitis domenica 23 aprile.

“Siamo felici di aver raggiunto questa finale, abbiamo fatto qualcosa di inimmaginabile ad inizio stagione – afferma il direttore sportivo Fortunato La Rosa – sapevamo di essere una buona squadra ma non era nelle nostre previsioni arrivare fino in fondo. Adesso però possiamo scrivere una bella pagina di sport, vincere con solo ragazze di Gela un campionato al primo anno di partecipazione sarebbe un grande traguardo. Speriamo di avere rinnovato il supporto dei quasi 300 gelesi che sono venuti al Palaitis a tifare per noi”.