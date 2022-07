Volontari da tutta Europa al Biviere, progetto con la Riserva

Gela. Giovani volontari, da diversi Stati europei, sono al Biviere per un progetto che in questa tornata durerà circa due settimane. “Stanno lavorando sotto la direzione del personale dell’ente gestore della Riserva, la LIPU- BirdLife Italia, impegnato in prima linea nel progetto Europeo Rete Natura 2000. Sono tutti residenti in Europa anche se alcuni di loro nati in Africa, in particolare dal Mali, dal Senegal e dalla Somalia, o in Sud America, Argentina e Venezuela. Il progetto “Greening the present, saving the future” è coordinato dall’associazione InformaGiovani e prevede per questa estate la presenza di sei diversi gruppi di volontari nelle riserve naturali di Gela e Isola delle Femmine e al Comune di Geraci Siculo, all’interno del Parco delle Madonie. In totale saranno 78 i volontari italiani e stranieri coinvolti, di età compresa fra i 18 e i 30 anni”. I giovani volontari stanno aiutando gli operatori della Riserva locale, diretta da Emilio Giudice, da anni impegnato a tutelare la biodiversità della zona e dell’intero territoriale locale.