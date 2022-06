Volontari del centro Bethel in Ucraina, un aiuto ai profughi: “Stanno vivendo un dramma”

Gela. Non solo aiuti umanitari, che in questo periodo arrivano a tonnellate alla frontiera tra Polonia ed Ucraina, quanto più una vera e propria missione per portare un aiuto fatto di braccia per lavorare e di parole di conforto per un popolo che sta vivendo un conflitto che sembra infinito. E così un gruppo di volontari del Centro Cristiano Bethel, con in testa il pastore Davide Giambra, ha deciso di recarsi in Ucraina per collaborare, insieme ad altre chiese evangeliche e ad un’organizzazione umanitaria internazionale, alla realizzazione e al completamento di una grande tensostruttura che adesso ospita centinaia di posti letto per i profughi che raggiungono il confine.