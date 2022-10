Volontari al lavoro nella zona del tribunale, raccolti rifiuti di ogni tipo

Gela. Non smettono di organizzarsi per assicurare il decoro che non si riesce ancora ad avere. Questa volta, è toccato alla zona nei pressi del tribunale. Un gruppo di cittadini, aderenti a “Gela che cambia”, nel fine settimana ha ripulito buona parte di quell’area, proprio a pochi passi dal tribunale. Sono stati potati oleandri e una palma. I volontari hanno raccolto rifiuti di ogni tipo. In totale, trenta sacchi di fogliame e dieci con rifiuti. Circa quindici persone hanno dedicato un intero pomeriggio alla pulizia. “Purtroppo – fanno sapere – non siamo riusciti a completare tutto perché c’è ancora molto da fare. Il Comune, adesso, dovrebbe assicurare una maggiore pulizia della zona, partendo da quello che è stato fatto”.