Volontari nei supermercati della città, raccolta per la Colletta alimentare

Gela. Torna oggi, sotto l’Alto Patronato del presidente della Repubblica, l’appuntamento con la Giornata nazionale della Colletta alimentare, l’iniziativa promossa dalla fondazione Banco Alimentare durante la quale si potranno acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, aiutate dalle organizzazioni partner territoriali convenzionate con le 21 sedi banco alimentare regionali. In più di 11.600 supermercati in tutta Italia, oltre 150mila volontari di banco alimentare, riconoscibili dalla pettorina arancione, gia dall’orario di apertura hanni invitato ad acquistare prodotti a lunga conservazione.Anche i volontari di Gela hanno aderito all’iniziativa.