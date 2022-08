Volontari per un giorno alla Procivis, “mettersi a disposizione di chi ha più bisogno”

Gela. Un’esperienza di cittadinanza attiva che mette in contatto i potenziali volontari con la Pubblica Assistenza Procivis OdV–Protezione Civile di Gela e, soprattutto, con i progetti per la comunità: dal mondo della protezione civile al mondo sanitario fino a quello sociale. Nasce come iniziativa sperimentale di innovazione sociale e di promozione del volontariato di Protezione Civile con un obbiettivo ben preciso, quello di accogliere all’interno della sede operativa della Procivis di via Ossidiana, i “Volontari per un giorno”. Un risorsa importante di crescita della struttura che rappresenta una realtà in continuo sviluppo che desidera far vedere di concreto ciò che ogni giorno fanno gli operatori a favore della collettività e delle persone che si trovano in difficoltà. Volontari per un giorno, sono potenziali volontari, siano essi cittadini o dipendenti e collaboratori, che decidono di mettersi in gioco e perché no, decidono di dedicare il loro tempo a qualcosa di utile per gli altri. Basta un pò di volontà e un sorriso rivolto a chi chiede assistenza.