“Voto con identità digitale entri nel dibattito politico”, Giocolano: “Partiti non ne parlano”

Gela. Il tema del voto con identità digitale non è sicuramente in cima all’elenco delle priorità dei partiti, che spesso fanno fatica a stare al passo di questi sviluppi. L’avvocato Francesco Giocolano, presidente dell’associazione “Banco digitale”, è però sempre molto attento al progredire delle applicazioni tecnologiche, rispetto soprattutto all’esercizio di diritti fondamentali. Se n’è già occupato in tempo di pandemia, quando la sua associazione ha messo a disposizione computer e altri sistemi per la didattica a distanza, aprendo opportunità per nuclei familiari meno abbienti. Adesso, un invito lo fa a tutti i candidati e più in generale alla politica. “Si parla tanto e con molta preoccupazione di astensionismo in tempo di elezioni – dice – mi pare però che nessuno abbia mai veramente preso l’iniziativa. Anche a livello locale il dibattito non c’è mai stato. Perché non si pongono le basi per un progetto di legge che permetta, strutturando piattaforme sicure, di consentire il voto con identità digitale? Sarebbe un passo importante per una maggiore consapevolezza, legata alle possibilità che oggi offre la tecnologia”. Per Giocolano, l’attenzione istituzionale sul tema è quasi del tutto assente.