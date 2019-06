Vuoti d’organico e straordinari, emergenza in ospedale: sindacati, “si riconoscano le ore a rischio Lea”

Gela. Questa volta, si schierano in modo compatto e lo fanno nei confronti dei vertici dell’Asp provinciale e della dirigenza del nosocomio “Vittorio Emanuele”. Le sigle sindacali del comparto sanitario di Cgil, Cisl, Uil e Fsi Usae chiedono il rispetto degli accordi e il riconoscimento delle ore di straordinario effettuate dal personale dell’ospedale di via Palazzi, soprattutto per coprire i gravi vuoti d’organico che si registrano. Una chiara opposizione ad un recente provvedimento che rischia di bloccare la copertura dello straordinario accumulato, oltre i limiti orari previsti. Non ci stanno i rappresentanti sindacali e l’hanno voluto ribadire con una comunicazione ufficiale inviata ai manager. Non solo il riconoscimento delle ore di straordinario svolte in questi mesi, ma anche la necessità che vengano immessi in servizio ulteriori operatori, soprattutto del comparto infermieristico. Almeno diciotto unità per andare incontro al periodo estivo e al livello di emergenze che tende ad aumentare.