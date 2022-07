WindTre, Hanssen “Protagonisti nella digital transformation”

TORINO (ITALPRESS)- “Le connessioni sono fondamentali per accrescere il business e compiere un passo decisivo verso la digital transformation. WindTre, operatore mobile numero uno in Italia, vuole accompagnare le aziende in un percorso End to end per abilitare l’estensione della catena del valore del loro mercato”. Lo ha dichiarato Benoit Hanssen, amministratore delegato di WindTre, all’evento “Connection” presso lo spazio eventi Nuvola Lavazza di Torino, alla presenza di centinaia di aziende del segmento Top & Large del Nord-ovest. “La nostra rete mobile, integrata e potenziata grazie a sei miliardi di investimenti in cinque anni, è oggi ai vertici della qualità per copertura e performance. In particolare – ha proseguito Hanssen – nel segmento business aggreghiamo le migliori tecnologie disponibili con soluzioni in ambito cybersecurity, 5G e IoT, ma anche Big Data e Analytics”.Tra gli ospiti dell’appuntamento torinese, Marco Gay, presidente di Confindustria Piemonte e Anitec-Assinform. L’evento “Connection” di WindTre nasce con l’obiettivo di eliminare qualsiasi distanza per essere vicini alle imprese del territorio. Con l’incontro di Torino, “Connection” è giunto alla sua terza tappa dopo Milano e Venezia. Prossimi appuntamenti previsti, quelli di Firenze e di Bologna.- foto ufficio stampa WindTre -(ITALPRESS).