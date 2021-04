“Zaky cittadino gelese”, mozione in aula: “Una Buona Idea”, “per la pace e la libertà”

“Oggi Patrick Zaky è divenuto un simbolo della lotta universale contro la privazione del diritto alla libertà, contro la violazione dei diritti umani e l’arbitrio nell’imporre una immotivata e ingiusta carcerazione. Considerando che la città di Gela si riconosce nei valori della pace, del rifiuto di ogni violenza, costrizione individuale e collettiva, e di conseguenza considera ogni persona sottoposta a privazioni di libertà un suo concittadino. Per questi motivi si impegna il sindaco e l’amministrazione comunale a riconoscere la cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki”. I consiglieri Sincero e Faraci avevano già presentato una mozione per il caso del ricercatore Giulio Regeni, ucciso sempre in Egitto e sulla cui vicenda è partita un’altra mobilitazione internazionale, chiedendo l’installazione di una panchina gialla nel giardino pubblico di Macchitella. Un simbolo di solidarietà e per fare giustizia. La mozione per la cittadinanza a Zaky verrà discussa lunedì, durante il question time. La mozione arriva in consiglio mentre il premier Mario Draghi, prendendo le distanze dalla richiesta del Senato di riconoscere appunto la cittadinanza italina al giovane, è sembrato molto freddo, suscitando tante critiche dalle associazioni che seguono il caso e chiedono la liberazione di Zacky.