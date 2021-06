“Zelia è stata tradita”, sit-in: “Gravi colpe agiremo anche contro AstraZeneca”

Ancora molto provati dal dolore sono i familiari. Il marito, Andrea Nicosia, ricorda la ferma scelta sua e della moglie di vaccinarsi. “È un atto di amore verso gli altri e verso noi stessi – dice durante il sit in – ma Zelia è stata tradita dalle istituzioni. Nessuno ci ha messi al corrente degli effetti. Noi ci siamo vaccinati insieme, in maniera convinta, ma mia moglie è stata tradita. Oggi, siamo qui per dare voce al suo silenzio”. Una manifestazione che si è tenuta mentre gli alunni di Zelia, dell’istituto “Quasimodo”, oggi erano in aula per gli esami di licenza media. “Oggi, è come se lei fosse in aula con loro”, ha detto il marito.