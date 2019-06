Zes a rischio per Gela, Siciliano alla giunta: “Troppa superficialità”

Gela. Pochi giorni fa, è stato più cauto. Ora, invece, parla già di “superficialità” nel valutare la delicatezza dell’intera questione delle Zone economiche speciali. L’ex vicesindaco Simone Siciliano torna a farsi sentire e questa volta è meno tenero nei confronti del sindaco Lucio Greco e della sua giunta. “Nel rispetto delle logiche e dei tempi che la politica deve darsi per avere una macchina di governo in grado di incidere sulle sorti della città – dice – non posso non registrare la superficialità con cui sia stato trattato l’invito ad attenzionare il rischio che Gela venga tagliata fuori dalle misure straordinarie di rilancio dell’area di crisi con l’inserimento nella Zona Economica Speciale del distretto economico della Sicilia Sud-Orientale”. Per l’ex numero due della giunta Messinese, il taglio di Gela è più che un’ipotesi.