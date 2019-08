Zes, aree dismesse, industria, sindacati-giunta: confronto per evitare nuovi fallimenti

Gela. La zona economica speciale (l’area industriale locale è stata appena inserita nella perimetrazione ufficializzata dalla Regione), le aree dismesse e i progetti legati all’industria. Sono questi i temi principali sui quali i sindacati puntano per avere un confronto diretto con l’amministrazione comunale. Dopo il primo “approccio”, concluso con la missiva ufficiale inviata al premier Giuseppe Conte e ai ministri Luigi Di Maio e Sergio Costa, firmata congiuntamente per ottenere il riavvio di un tavolo istituzionale sul protocollo di intesa, i sindacati vorrebbero sondare le intenzioni della giunta del sindaco Lucio Greco. Solo qualche giorno fa, i confederali di Cgil, Cisl e Uil e i segretari degli edili sono stati ricevuti dal primo cittadino di Caltanissetta. Gli edili una richiesta analoga l’hanno inoltrata anche a Greco, ma al momento non c’è stata risposta. Dopo la conferma dell’inserimento dell’area industriale locale tra le Zes della Sicilia orientale, c’è la necessità di fare presto per la fase di progettazione e avere tutti i dati disponibili entro il termine del prossimo 25 settembre. “Ci vuole una vera e propria rete di coinvolgimento, anche delle istituzioni – dice il segretario confederale della Cisl Emanuele Gallo – questo è il momento giusto”. Se il rilancio del tavolo ministeriale sul protocollo di intesa di cinque anni fa (che tocca aspetti cruciali come quello dei 32 milioni di euro delle compensazioni) è decisamente in bilico, a causa della crisi di governo e con i dubbi sullo sblocco della proroga Via per la base gas di Eni, sulle Zes i sindacati vorrebbero evitare brutte sorprese. Anche gli investimenti nell’area di crisi complessa (con un numero del tutto insufficiente di proposte arrivate alla fase finale) e i progetti nelle aree dismesse assicurano poche prospettive per il futuro, più o meno prossimo.