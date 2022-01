Zes, colloquio tra Greco e il neo commissario: “Un incontro a breve sui progetti”

Gela. Un primo incontro potrebbe tenersi, già a breve. Ieri, c’è stata un’interlocuzione telefonica tra il sindaco Lucio Greco e il neo commissario della Zes della Sicilia Orientale, Alessandro Di Graziano. Il docente universitario è stato scelto dal governo nazionale per guidare la fase di piena attivazione delle Zone economiche speciali dell’area orientale dell’isola. Un tavolo sembra destinato a tenersi, solo per quanto riguarda la Zes locale. “C’è piena disponibilità dal commissario – dice il sindaco – sono stato contattato e devo dire che ho avuto un’ottima impressione”. L’avvocato, lunedì nel corso della riunione convocata per fare il punto sul rinnovo dell’accordo di programma, ha spiegato che l’amministrazione comunale sta seguendo tutte le vie strategiche, per sbloccare finanziamenti e garantire investimenti sul territorio, anche a condizioni agevolate, come prevede la Zes. Non solo la Zona economica speciale, quindi, ma anche l’area di crisi e l’accordo di programma, così come gli obiettivi del Contratto istituzionale di sviluppo e del polo dell’idrogeno, sono tutti nell’agenda del primo cittadino. Si inizia a monitorare il Pnrr, anche se non mancano le difficoltà, anzitutto a livello di personale da impegnare in questi procedimenti. L’amministrazione comunale è consapevole che si tratta di strumenti istituzionali, irrinunciabili.