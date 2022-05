Zes, Di Graziano in Comune: partite verifiche per gli investimenti e focus su vincoli

Gela. La convivenza tra i vincoli ambientali e le esigenze degli investimenti, ancora una volta, si ripresenta, ora in tema di Zona economica speciale. Questa mattina, il commissario Zes Alessandro Di Graziano ha avuto un lungo confronto con gli imprenditori e le istituzioni locali, su iniziativa di Sicindustria Caltanisetta, presieduta dall’imprenditore Gianfranco Caccamo. Nel primo pomeriggio, invece, Di Graziano si è spostato in municipio, dove ha avuto una lunga riunione con la giunta e con i dirigenti. Sul tavolo, una sorta di mappatura ideale dei vincoli che riguardano il territorio. L’impegno del commissario è di valutare con attenzione l’intero quadro, che negli ultimi mesi ha attirato l’attenzione anche per la vicenda dell’area Nord 2 dell’ex Asi, priva di un progetto di salvaguardia ambientale e sostanzialmente off limits per nuovi insediamenti, anche se ci sono posizioni differenti sulla questione. Durante il dibattito del mattino, nella sede Irsap a Brucazzi, c’è stato anche un fuoriprogramma, decisamente inatteso, che in parte fa capire come ci siano divergenze non sanate. Il dirigente comunale Emanuele Tuccio, che da mesi sta seguendo anche il caso del Nord 2, essendo alla guida dello sportello Suap, ha indicato una strada da intraprendere, richiamando anzitutto il modello “Argo-Cassiopea”, con l’autorizzazione rilasciata dal municipio ad Enimed, che mette insieme esigenze produttive, ormai strategiche, e tutela ambientale, dettata da precise prescrizioni. Il dirigente ha anche sottolineato come gli uffici municipali scontino gli effetti della carenza di personale, che si fa sentire ancora di più quando si tratta di dover analizzare progetti molto complessi. Ha da poco riattivato la commissione Sic-Zps e ha confermato che l’intenzione prioritaria è di rispettare la disciplina normativa in materia. Il presidente di Sicindustria Caccamo, che ha coordinato i lavori, ha però definito “irricevibile” l’intervento del dirigente, descrivendolo come “cattedratico” e non funzionale al dibattito in corso. Sui vincoli, ci sono valutazioni ancora molto diverse. Di Graziano, anche nella riunione in municipio, ha confermato che c’è la volontà di analizzare con attenzione le specificità del territorio, in vista di progetti che vanno dalla viabilità alla dimensione portuale. Diventa fondamentale un collegamento tra la nuova tangenziale e l’area portuale, che è stata affidata, in attesa dell’ufficialità, all’Autorità della Sicilia Occidentale. Già nel corso del dibattito all’Irsap, il commissario aveva fatto capire che la disciplina dei vincoli Sic-Zps non va vista come un ostacolo agli investimenti. “Ci sono possibilità anche di riperimetrare le aree Zes”, ha spiegato. La procedura del parere ambientale rimane comunque cruciale e non può essere bipassata, anche in ragione del piano di gestione e di quello di risanamento, che vanno osservati minuziosamente, come da anni sottolineato dal responsabile della Riserva Biviere Emilio Giudice.