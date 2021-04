Zes e investimenti, Turano tra gli imprenditori locali: confronto anche con Greco

Gela. Sulle Zone economiche speciali, la Regione, nelle ultime settimane, ha accelerato, fino ad aprire alla presentazione delle istanze per attivare il credito di imposta in favore delle aziende che hanno scelto di puntarci, con investimenti. Tra le Zes attivate c’è quella locale, sulla quale l’amministrazione comunale punta e non poco, nel tentativo di attrarre investimenti alternativi a quelli di Eni. L’assessore regionale Mimmo Turano, questa mattina, ha avuto confronti in città con imprenditori, associazioni datoriali, Sicindustria e con il sindaco Lucio Greco. Il punto di riferimento sul territorio per l’assessore è sicuramente il gruppo dell’Udc. Il consigliere comunale Salvatore Incardona e il coordinatore provinciale Silvio Scichilone fanno spesso da tramite politico tra l’assessorato regionale e l’amministrazione comunale. Anche questa mattina, il gruppo Udc ha seguito i faccia a faccia di Turano, con imprenditori le cui aziende sono già insediate nell’area industriale locale, ricompresa nella Zes. Turano ha spiegato che lo sblocco dei finanziamenti per le Zes potrebbe essere piuttosto “veloce”, visto che la procedura non ha sempre seguito un cammino burocratico lineare. “E’ stato un incontro a tutto campo con il tessuto economico e produttivo del territorio – spiegano Incardona e Scichilone – l’assessorato regionale alle attività produttive dimostra piena disponibilità verso questo territorio, ritenuto strategico”. Si attende che le Zes entrino a pieno regime e l’assessore ha incontrato anche imprenditori che hanno usufruito di un altro strumento, ancora piuttosto “spuntato” (in attesa del nuovo bando di Invitalia), quello dell’accordo di programma. Il progetto di “Brunetti Packaging” è stato l’unico a concludere il percorso che ha condotto al finanziamento, attraverso i fondi dell’area di crisi e dell’accordo di programma. Alle organizzazioni datoriali del commercio, che erano presenti, tra gli altri, con i rappresentati di Confcommercio, Confesercenti e Casartigiani del Golfo, l’assessore ha assicurato che la Regione sta cercando di rendere ancora più snello il percorso per la concessione di contributi economici, necessari per aziende ed esercenti che stanno risentendo enormemente delle misure restrittive anti-Covid.