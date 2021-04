Zes, fase decisiva per gli investimenti: verifiche commissione, audizione di Lorefice

Gela. Per l’amministrazione comunale, soprattutto per il vicesindaco Terenziano Di Stefano, potrebbe essere una svolta decisiva. La zona economica speciale, autorizzata dalla Regione, è considerata una soluzione vera per gli investimenti agevolati sul territorio. Solo pochi giorni fa, da Palermo hanno fatto sapere che le aziende interessate ad investire, ottenendo sgravi ed agevolazioni, possono avanzare le istanze. Ieri, c’è stato un primo incontro. La commissione consiliare sviluppo economico, che da tempo lavora sulle possibilità aperte dalla Zes ed ha lamentato i ritardi della Regione, ha convocato lo stesso vicesindaco e il dirigente Antonino Collura. Il confronto è servito anche per capire come il municipio si voglia preparare, in vista di una partenza a pieno regime della Zes. Il presidente della commissione Rosario Faraci e gli altri componenti Luigi Di Dio, Virginia Farruggia, Pierpaolo Grisanti ed Emanuele Alabiso, hanno intanto deciso di convocare il senatore Pietro Lorefice. Il parlamentare grillino, a sua volta, sta seguendo gli sviluppi ministeriali che toccano l’area di crisi e il bando che Invitalia dovrebbe a breve rilanciare, per l’individuazione di progetti che possano trasformarsi in investimenti concreti, sfruttando i vantaggi della Zes. Ad oggi, l’area di crisi, successiva al protocollo di intesa del 2014, non ha prodotto risultati e l’istruttoria coordinata da Invitalia è sfociata in ben poco. I venticinque milioni di euro dell’accordo di programma sono stati usati solo in minima parte, in attesa del rifinanziamento e della firma del decreto da parte del nuovo ministro, il leghista Giancarlo Giorgetti.