Zes, “Gela tra poli del corridoio Mediterraneo”: tentativo per incontro con commissario

Gela. La zona economica speciale, riconosciuta dal ministero anche per il territorio locale, è parte integrante della Zes della Sicilia Orientale. Proprio da Roma, la scorsa settimana, è arrivato il via libera alla nomina del commissario, il docente universitario Alessandro Di Graziano. Dovrebbe essere l’input giusto per cercare di far decollare le zone economiche speciali dell’isola, che ad oggi, almeno a livello territoriale, non hanno prodotto praticamente nulla, sul piano degli investimenti. Di Graziano ha tracciato alcuni degli aspetti principali del suo “mandato”. In municipio, vista l’importanza di uno strumento come la Zes, che garantisce agevolazioni sugli investimenti, si cercherà di avere un incontro con il docente, che ha cattedra nella facoltà di ingegneria dell’Università di Catania. Negli uffici del settore sviluppo economico, l’assessore Terenziano Di Stefano vorrebbe avviare un’interlocuzione. Per il commissario, Gela è uno dei poli che dovrebbe, per sua stessa collocazione, attrarre i flussi commerciali del Mediterraneo. “Il quadrante della Sicilia orientale costituisce un’area di fondamentale importanza per il corridoio Scandinavo-Mediterraneo per l’intercettazione dei flussi dell’area del Mediterraneo visto che comprende interamente le province di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Enna e la parte meridionale della provincia di Caltanissetta. Fanno parte della Zes Sicilia orientale – ha detto il commissario – per una estensione complessiva di circa 3.600 ettari, almeno cinque poli economico-produttivi in corrispondenza dei porti principali dell’area come Milazzo, Messina, Catania, Augusta e Gela, nonché alcune aree interne che, pur non essendo prossime alle aree portuali, sono ad esse collegate economicamente e funzionalmente”. Secondo Di Graziano, le infrastrutture sono fondamentali. Sulla portualità, forse qualche dubbio potrebbe sorgere, visto che l’amministrazione comunale, attraverso un decreto governativo, ha confermato che le strutture locali entrano a far parte dell’Autorità della Sicilia Occidentale, quindi con riferimento Palermo e non l’area etnea della Zes Sicilia Orientale. “Una maggiore integrazione è possibile solamente intravedendo una adeguata funzione retroportuale che presuppone che vengano trasferiti una serie di servizi attraverso pratiche quali i corridoi doganali, servizi ferroviari dedicati e che venga garantita un‘interoperabilità delle piattaforme tecnologiche. Per far questo sono di competenza delle Zes importanti interventi infrastrutturali che hanno lo scopo di intervenire per la realizzazione di efficaci collegamenti ‘ultimo miglio’ – continua – tra le aree industriali e le reti del Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti e le reti Trans-Europee dei Trasporti, ma anche per accelerare le urbanizzazioni primarie in alcune aree produttive e per rafforzare il livello di sicurezza delle infrastrutture esistenti”. Richiama i fondi del “Recovery Plan” per le “connessioni” con le strutture portuali.