Zes, il commissario è Di Graziano: nomina del governo, in città si attendono investimenti

E’ stato “componente del consiglio direttivo dell’Asstra, Associazione Nazionale delle Aziende di Trasporto e socio dell’Organizzazione Internazionale dei Trasporti Pubblici (UITP), è membro dell’Associazione mondiale delle Strade (AIPCR) e del gruppo di lavoro presso l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria (ASNF) per l’individuazione delle norme tecniche applicabili alle ferrovie isolate. È stato componente (2012-2017) dell’Osservatorio Nazionale per il Trasporto Pubblico Locale presso il Ministero dei Trasporti. Già Direttore Generale della Ferrovia Circumetnea (2014-2018), Gestione Governativa del Ministero dei Trasporti, nonché vicepresidente dell’Azienda Metropolitana Trasporti AMT di Catania”, questo riportano le note ufficiali. Per la Zes della Sicilia Occidentale, invece, è stato individuato Carlo Amenta. La Zes locale, negli scorsi mesi, era ritornata alla ribalta, non tanto per nuovi investimenti, quanto invece per la scelta di inserire le strutture portuali cittadine nell’Autorità della Sicilia Occidentale. Per alcuni esperti, si tratterebbe di una sorta di controsenso, con i porti affidati a Palermo e la Zes, invece, che ricade nell’area di interesse di Catania.